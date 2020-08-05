Kayseri'de evin bahçesinde, 236 kök Hint keneviri ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, A.E.'ye ait evin bahçesinde 236 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri, Melikgazi ilçesinde yaşayan A.E.'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. Eve baskın yapan jandarma ekipleri, evin bahçesinde 236 kök Hint keneviri ele geçirdi. A.E., gözaltına alınarak, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2020-08-05 15:01:40
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