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Kayseri'de sosyal mesafe unutuldu, maskeler çene altında

DHA

Kayseri'de sosyal mesafe unutuldu, maskeler çene altında


Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, koronavirüs salgınına karşı takılan maskeler, çene altları ile kollara takılmaya başlandı, sosyal mesafe unutuldu. 
Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği yönündeki uyarılara rağmen Kayseri'de 
vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Vatandaşların, cadde ve sokaklarda yürürken ya da parklarda otururken maskeleri çenelerinin altına ya da kollarına taktıkları gözlendi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına da uymadı.  DHA-Genel Türkiye-Kayseri Şeref KAHRAMAN
2020-08-05 15:16:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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