2020-2021 sezonu Spor Toto Gelişim Ligleri planlaması belli oldu Kayserispor, 3.Grupta mücadele edecek

20202021 sezonu Spor Toto Gelişim Elit U14U15 ve U16 liglerinde gruplar belirlendi.

Spor Toto Gelişim Elit U14U15 ve U16 Liginde mücadele edecek olan Hes Kablo Kayserispor 3 grupta mücadele edecek. Bölgesel Gelişim Ligi U15, U16, U17, U19 yaş kategori grupları ile birlikte bu liglerde sezon planlaması en kısa sürede açıklanacak. 10 takımın yer aldığı 3.grupta SarıKırmızılılar Aytemiz Alanyaspor, Boluspor, Demir Grup Sivasspor, Fraport Tav Antalyaspor, Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor, Keçiörengücü, MKE Ankaragücü ve Osmanlı Futbol Kulübü takımları ile mücadele edecek. İlerleyen günlerde açıklanacak olan ligin başlama tarihi sonrası Hes Kablo Kayserispor U14U15 ve U16 takımları yeni sezon hazırlıklarına start verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.