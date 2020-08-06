Bünyan genelinde en kapsamlı Covid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve beraberindeki heyet ilçe genelinde temizlik, maske ve mesafe denetimi yaptı.

Korona virüs (Covid19) salgınının görüldüğü andan itibaren ilçede teyakkuza geçen ve tedbirleri sürekli üst seviyede tutan Bünyan Kaymakamlığı ve Bünyan Belediyesi normalleşme sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermedi. Bu kapsamda Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve beraberindekiler ilçe genelinde alışveriş merkezi, pazar yeri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yeri, berber, kuaför, güzellik merkezi, internet kafe ve elektronik oyun yeri, park piknik alanı ve taksi durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ve taksiler başta olmak üzere tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde denetim gerçekleştirdi. İlçede denetimleri sıklıkla yaptıklarına dikkat çeken Kaymakam Şahin, "Bugün ilçe genelinde tüm birimlerimizle denetimdeyiz. İlçemizde vatandaşlarımız kurallara büyük ölçüde riayet ediyor. İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ediyor.. Son günlerdeki vaka sayıları göz önünde alındığında, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktı. Bu nedenle vatandaşlımızdan ricamız içinden geçtiğimiz süreçte belirtilen kurallara harfiyen uymalarıdır" dedi.

Yerel yönetimlerin üzerine düşen görevi layıkıyla yürüttüğüne dikkat çeken ve bu zorlu sürecin ancak vatandaşların sağduyusu ve tedbirlere riayet etmesiyle aşılacağını ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Normalleşme sürecini başlatması ile kısmi olarak ne yazık ki vatandaşlarımız da tedbirleri elden bıraktı. Özellikle toplu bulunan yerlerde vatandaşlarımızdan tek ricam fiziki mesafeye dikkat ederek maskesiz asla dışarı çıkmamalarıdır. Çok fazla ihtiyaç olmadığı takdirde kalabalık ortamlardan uzak durmalıdırlar. Zorunlu hallerde ise mutlaka maske kullanalım, sosyal mesafeye dikkat edelim, dost meclislerini daha sonra hep beraber olmak üzere bir süre erteleyelim, kalabalık ortamlardan uzak duralım ve tokalaşmak, sarılmak gibi geleneksel alışkanlıklarımızı geçici olarak bir kenara bırakalım" diye konuştu.

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