Talas'ta 'sağlık için hepimiz için' denetimi yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uyum denetimi gerçekleştirdi. Çok sayıda ekip ile gerçekleştirilen denetimler de vatandaşlar ve işletme çalışanları maskemesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimatla ülke genelinde pandemi önlemleri arttırılırken vatandaşların kurallara uyup uymadığı da denetlendi. Bu kapsamda Talas’ta da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygunluk denetimi yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı denetimlerde ilçe genelindeki pek çok kafe, restoran, market gibi iş yerlerinde salgına karşı alınan önlemler incelenirken yol üzerinde yaya ve araç içerisindeki vatandaşlara yönelik olarak da maske kontrolleri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.