Kayserispor 10 Ağustos'ta topbaşı yapacak

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Hes Kablo Kayserispor 20202021 sezonu hazırlıkları için 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü akşam yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kasyerispor, yeni sezon hazırlıklarına start veriyor. Ligin sona ermesinden sonra kısa bir tatile çıkan sarıkırmızılı futbolcular, pazartesi günü yeniden toplanıyor. Sarıkırmızılılar, pazartesi günü ilk olarak korona virüs testinden geçecek ve ardından yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımız 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü 16.00’da Covid19 testine girecek. Aynı günün akşamı saat 19.00'da sezonun ilk antrenmanına çıkacaktır" denildi.

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