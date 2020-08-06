Abdulkadir Bitigen 18 maç yönetti

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, geride kalan sezon 18 maç yönetti.

Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen, 20192020 futbol sezonunda Süper Lig'de 17 maçta, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta düdük çaldı. Abdulkadir Bitigen, 20192020 sezonunda Süper Lig’de 17 maç ve Ziraat Türkiye Kupasında ise 1 maçta hakem olarak görev yaptı. Süper Ligde 9 maçta VAR Hakemi olarak görev yapan Bitigen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta VAR Hakemi olarak görev yaptı. Abdulkadir Bitigen'in Süper Lig'de yönettiği 17 maçın 9’unu ev sahibi takımlar kazanırken, 2 maçı deplasman takımı kazandı. 6 maç ise berabere bitti. Bitigen, bu maçlarda 8 kez kırmızı kart, 96 kez ise sarı kart gösterdi.

Bitigen'in 20192020 sezonunda yönettiği maçlar ve sonuçları şöyle:

DenizlisporGalatasaray 20

Çaykur RizesporGöztepe 00

FenerbahçeAnkaragücü 21

AntalyasporG.Birliği 06

GalatasarayÇ.Rizespor 20

TrabzonsporAlanyaspor 10

GöztepeFenerbahçe 22

KasımpaşaGaziantep 34

GalatasarayAntalyaspor 50

SivassporÇ.Rizespor 11

M.BaşakşehirBeşiktaş 10

TrabzonsporÇ.Rizespor 52

GalatasarayBeşiktaş 00

SivassporDenizlispor 10

TrabzonsporAnkaragücü 11

Y.MalatyasporG.Birliği 00

M.BaşakşehirDenizlispor 20

TrabzonsporErzurumspor 50 (Kupa)

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