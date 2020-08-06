Abdulkadir Bitigen 18 maç yönetti

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, geride kalan sezon 18 maç yönetti.
Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen, 20192020 futbol sezonunda Süper Lig'de 17 maçta, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta düdük çaldı. Abdulkadir Bitigen, 20192020 sezonunda Süper Lig’de 17 maç ve Ziraat Türkiye Kupasında ise 1 maçta hakem olarak görev yaptı. Süper Ligde 9 maçta VAR Hakemi olarak görev yapan Bitigen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta VAR Hakemi olarak görev yaptı. Abdulkadir Bitigen'in Süper Lig'de yönettiği 17 maçın 9’unu ev sahibi takımlar kazanırken, 2 maçı deplasman takımı kazandı. 6 maç ise berabere bitti. Bitigen, bu maçlarda 8 kez kırmızı kart, 96 kez ise sarı kart gösterdi.
Bitigen'in 20192020 sezonunda yönettiği maçlar ve sonuçları şöyle:
DenizlisporGalatasaray 20
Çaykur RizesporGöztepe 00
FenerbahçeAnkaragücü 21
AntalyasporG.Birliği 06
GalatasarayÇ.Rizespor 20
TrabzonsporAlanyaspor 10
GöztepeFenerbahçe 22
KasımpaşaGaziantep 34
GalatasarayAntalyaspor 50
SivassporÇ.Rizespor 11
M.BaşakşehirBeşiktaş 10
TrabzonsporÇ.Rizespor 52
GalatasarayBeşiktaş 00
SivassporDenizlispor 10
TrabzonsporAnkaragücü 11
Y.MalatyasporG.Birliği 00
M.BaşakşehirDenizlispor 20
TrabzonsporErzurumspor 50 (Kupa)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.