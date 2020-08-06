Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Pazartesi günü koronavirüs testinden geçtikten sonra yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirecek.
2019-2020 sezonunu 18'inci sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon çalışmalarına Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü 16.00'da Covid-19 testine girecek. Aynı günün akşamı saat 19.00'da sezonun ilk antrenmanına çıkacaktır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-08-06 17:05:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.