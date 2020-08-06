Bülent Yıldırım’dan sürpriz ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

FIFA Kokartlı eski hakem Bülent Yıldırım, Kayseri ASKF'yi ziyaret etti.

20032019 yılları arasında Süper Lig'de birbirinden önemli birçok müsabakada düdük çalan futbol hakemi Bülent Yıldırım, Kayseri Amatör evine gelerek Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etti.

Voleybol Hakemi olan kardeşi İsmail Yıldırım ile birlikte Sümer Amatör Evine gelerek ziyaret gerçekleştiren Bülent Yıldırım, Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ile sohbet gerçekleştirdi ve yaz sofrasında yemek yedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.