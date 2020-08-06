Berna Gözbaşı’dan Lung paylaşımı Gözbaşı: “Türkiye’nin gözü ondaydı o bizde kaldı”

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Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından kaleci Silviu Lung’un Kayserispor’da kalacağını duyurdu.

Gözbaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Silviu Lung Kayserispor’umuzda. Bu arada çok değerli hocamız Prosinecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiç unutmayacağız. Belki bir gün yollarımız kesişir.”

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