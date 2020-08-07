Gıda işletmelerinde ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ denetlemeleri devam ediyor

Son zamanlarda artan Covid19 vakaları nedeniyle İçişleri Bakanlığının 8978086515312750 Sayı 05/08/2020 tarihli genelgeleri kapsamında ‘Sağlık için hepimiz için’’ mottosuyla Kayseri genelinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Covid19 denetimleri yapıldı.

Yapılan denetimler Kayseri Valiliği bünyesinde oluşturulan komisyonca, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Ayşe AK ve Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Alan Aydemir tarafından yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer komisyon üyeleri ile il genelinde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Kayseri genelinde 'Kontrollü sosyal hayat' çerçevesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi belirlenen kuralların uygulanması için özellikle lokanta, restoran gibi yerlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri tarafından tedbirlere uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde toplu tüketim yerlerinde izlenebilirliği olmayan tavuk ve tavuk ürünleri, kokoreç ve sucuk ürünleri tespit edilmiş olup, imha için el konulmuştur. İş yerleri hakkında da mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulanacak.

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