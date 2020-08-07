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Ahmet Taş: “Sivil Toplum Örgütlerimiz Kurban Bayramı’nda dünyanın her yerinde mazlumları sevindirdi”

İHA

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, sivil toplum örgütlerinin Kurban Bayramında yaptığı çalışmalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Sivil Toplum Örgütlerimiz Kurban Bayramı'nda dünyanın her yerinde mazlumları sevindirdi" dedi.

Ahmet Taş: “Sivil Toplum Örgütlerimiz Kurban Bayramı’nda dünyanın her yerinde mazlumları sevindirdi”

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, sivil toplum örgütlerinin Kurban Bayramında yaptığı çalışmalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Sivil Toplum Örgütlerimiz Kurban Bayramı’nda dünyanın her yerinde mazlumları sevindirdi” dedi.
Düzenlenen basın toplantısına Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Kurban Bayramı’nın pandemiden dolayı buruk geçtiğini söyleyen Ahmet Taş yaptığı değerlendirmede, “31 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı Korona virüs tedbirleri sebebiyle buruk ama yaralı gönüllerin sevindirilmesiyle sevinçle idrak edildi. Yurt içinde ve dışında Korona virüs sebebiyle telefonla yada sosyal mesafeyi koruyarak yapılan bayramlaşmalarda kardeşlik ve dayanışma önceki yıllara göre daha ileri noktalara ulaştı. Özellikle İnsani Yardım Kurumlarımız ve gönüllüleri gece gündüz demeden yollara koyuldular hayırsever halkımızın daha önceki yıllara göre katlayarak artırdığı kurban hisseleri ve bayram hediyelerini dünyanın dört bir yanına ulaştırarak mazlumları mağdurları yara gönülleri sevindirip unutulmadıklarını hatırlattılar. Sudan’da 108 adet Fildiş sahillerinde 35 adet, Gazze’de 14, adet Kayseri’de 5, adet hisse olarak toplamda 162 hisse kurban kesilmiştir. İnfak çalışmaları kapsamında, Gazze’de 2 bin 800 dolar, Sudan’da 2 bin 100 dolar, toplamda 4 bin 900 dolar infak bağışı yapılmıştır. Türkiye’de 686 hisse kesilerek 2 bin 500 pay et bin pay kıyma ihtiyaç sahibi hemşehrimiz ve muhacirlere (Suriyeli, Doğu Türkistanlı), Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi’ne, Proje Hafızlık İmam Hatip Okullarına, kızerkek yatılı lise çağındaki öğrenci kuran kurslarına, Dini Yüksek İhtisas Merkezine hisse gönderilmekte. 85 ülkede, 89 gözlemci nezaretinde kurban dağıtımı gerçekleştirildi. Covid 19 pandemisi sebebi ile gidilemeyen ülkelerde kurbanlıkların denetim, kesim ve dağıtımı 70 gözlemci nezaretinde uzaktan canlı video bağlantıları kurularak sağlandı. Kampanyada 206 bin 12 kurban hisse bağışı toplandı, 207 bin 624 hisse kurban kesildi ve milyonlarca ihtiyaç sahibine pay edildi. Türkiye’de 572 büyükbaş kesildi. Bunun 150 büyük baş Sivas’ta 422 büyük baş Tokat’ta 20 gözlemci eşliğinde kesilip 37 ilde 68 kuruma tırlar ile gönderildi. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 56 ülkede toplamda Kayseri olarak 500 hisse kurban bağışını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kayseri genelinde ise ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ve muhacirlere yönelik 600 aileye kurban payı yardımı yapıldı. Bayramlıklar yüzleri güldürdü. Arama kurtarma ekipleri Kurban Bayramında Suriye’nin Azez bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için yüzlerce hisse kurbanın kesimini gerçekleştirdi. Bölgedeki mülteci kamplarında yaşayan yetim çocuklara harçlıklar ve bayramlıklar hediye edildi. Bayram öncesi bin çocuğa ve 500 anneye bayramlık kıyafet hediye etti. Her sene Ramazan Bayramında yapılan hediyeler bu sene Covid 19 pandemisi sebebiyle Kurban Bayramı döneminde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi. 9 ülkede 8 bin 504 adet kesim yapıldı. Arakan, Etiyopya, Somali, Tanzanya Uganda, Yemen Ağırlıklı olarak kesildi. Yurt içi Hisse 500 adettir. Adı geçen ülkelerde kurbanla birlikte gıda, zekat, KuranıKerim dağıtımı yapıldı” dedi.
Ahmet Taş, bayramda trafik kazalarında ve meydana gelen diğer olaylarda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, “Ülkemiz içinde ve dünyanın birçok ülkesinde coşku ile idrak edilen Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında onlarca insanımız hayatını kaybetti onlarca insanımız yaralandı. Bayramdan sonraki günlerde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen korkunç patlamada 150’ye yakın insan hayatını kaybetti. 5 binden fazla insan yaralandı. Yüzlerce insandan haber alınamıyor. 5 Bine yakın ev ve iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak Bayram boyunca yaptıkları hayır çalışmalarıyla mahzun gönülleri sevindiren tüm hayır kurumlarımızı ve gönüllülerini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyor gönlünüze sağlık diyoruz. Bayramda yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Lübnan’da ki korkunç patlamada hayatını kaybeden insanlara Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar milletimize ve Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz“ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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