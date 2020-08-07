Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞHeyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye'de DEAŞHeyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin yakalanması için Develi ilçesinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişiden 6'sı geri gönderme merkezine gönderilirken, 3 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.