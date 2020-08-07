İş yerlerine dadanan hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri 3 farklı iş yerinden çeşitli malzemeler çalan hırsızı, kamera kayıtlarından tespit ettikten sonra kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 3 ayrı iş yerinden 1 adet televizyon, 250 kilogram alüminyum, 70 kilogram bronz malzemenin çalınması üzerine hareket geçti. İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsım Umut G. (20) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Umut G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan da arandığı tespit edilen Umut G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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