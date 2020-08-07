Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ ve Heyet Tahrir El Şam üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 9 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ ve Heyet Tahrir El Şam üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri'de oldukları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 9 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler kaldıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-08-07 17:31:11
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