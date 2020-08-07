Mensah’tan transfer açıklaması

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah transferi ile ilgili konuştu.

Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından “Günlerdir tüm sezonu düşünüyorum. Uzun bir maratonun sonuna geldik ve aldığımız sonuçlar için çok üzgünüm. Her ne kadar ligde kalsak da tüm Kayseri halkından kendi adıma özür diliyorum. Hakkımda çıkan transfer haberlerini ben de sosyal medyada okuyorum. Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Önceliğim elbette Kayserispor’un menfaatleridir. Ailemle birlikte Türkiye’de yaşamaktan mutluyum” dedi.

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