Kayserispor yeni sezon formasını tanıttı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -HES Kablo Kayserispor, 2020-2021 sezonunda giyeceği formasını kamuoyuna tanıttı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Erciyes'i kalbimize işaretledik... İzohips (Eş yükselti eğrisi): Formamızda yer alan Erciyes Dağı 3917 metre zirve yükseltisi izhopsi tam olarak kalbe denk geliyor" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-08-07 18:39:26
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