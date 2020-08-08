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Silahlı saldırıya uğrayan çiftçi öldü

DHA

Silahlı saldırıya uğrayan çiftçi öldü


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Niyazi Erdoğan (49), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Solaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Niyazi Erdoğan, evinin bulunduğu sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği  Erdoğan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdoğan, ardından Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Niyazi Erdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-08-08 00:15:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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