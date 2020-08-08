Silahlı saldırıya uğrayan çiftçi öldü



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Niyazi Erdoğan (49), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Solaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Niyazi Erdoğan, evinin bulunduğu sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Erdoğan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdoğan, ardından Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Niyazi Erdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-08-08 00:15:44



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