Pınarbaşı'nda cinayet

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Solaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Niyazi E. (49) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs Niyazi E.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Niyazi E., ambulansla kaldırıldığı Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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