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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talasgücü Belediyespor ilk transferi yaptı

İHA

Talasgücü Belediyespor, sezonun ilk transferini yaparak Mehmet Şükrü Önder ile anlaştı.

Talasgücü Belediyespor ilk transferi yaptı

Talasgücü Belediyespor, sezonun ilk transferini yaparak Mehmet Şükrü Önder ile anlaştı.
Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek olan Kayseri Talasgücü Belediyespor 20202021 sezonu için ilk transferini gerçekleştirdi. Güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Lacivertli ekip, daha önce BAL şampiyonluğu yaşayan Mehmet Şükrü Önder'i renklerine bağladı.
Talasgücü Belediyespor'dan yapılan açıklamada "İlk transferimiz hayırlı olsun. Son iki sezonda İçel İdmanyurdu ve Yozgatspor 1959 takımları ile Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşamış olan Mehmet Şükrü Önder ile takımımız anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncumuz ve takımımıza hayırlı olsun” denildi.

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