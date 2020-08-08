Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor, Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ile devam etmek istemiyor.

Süper Lig 20202021 sezonunda başarılı olmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, Ukraynalı forvet Artem Kravets ile yolunu ayırmak istiyor. Sarı Kırmızılı kulüp, yüksek maaştan ötürü Kravets ile devam etmek istemiyor. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kravets’in menajerine haber göndererek “Kravets’e kulüp bulunması halinde bonservisinde kolaylık sağlarız” mesajı verdi.

Ukraynalı golcünün Hes Kablo Kayserispor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.