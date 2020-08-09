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35 eğitmenin 47 eseri ’Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale Ruhu - 15 Temmuz Ruhu’ sergisinde buluştu KAYMEK tarafından atık malzemelerden yapılan eserler dijital ortamda da gezilebilecek

İHA

35 eğitmenin 47 eseri ’Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale Ruhu - 15 Temmuz Ruhu’ sergisinde buluştu KAYMEK tarafından atık malzemelerden yapılan eserler dijital ortamda da gezilebilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK eğitmenleri tarafından atık malzemelerle yapılan eserler, ‘Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale Ruhu15 Temmuz Ruhu’ isimli sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tarihi Kayseri Kalesi’ndeki sergi hakkında bilgi veren KAYMEK Müdürü Burhan Çanakpınar; Cumhurbaşkanı külliyesinde bulunan 15 Temmuz şehitler anıtının bir minyatürünün de sergide bulunduğunu kaydetti.
KAYMEK eğitmenleri tarafından atık malzemelerden yapılan eserler Tarihi Kayseri Kalesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergiyi gezerken Çanakkale Ruhu’nun yaşandığını aktaran KAYMEK Müdürü Burhan Çanakpınar; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK AŞ eğitmenleri tarafından pandemi süreci öncesinde tertiplemeyi planladığımız ‘Dönmeyi Düşünmeyenler Çanakkale Ruhu’ isimli sergimiz Covid19 münasebeti ile açılamamıştı ancak 35 eğitmenimizin 47 eser ile burada tertiplemiş olduğu sergimiz 15 Temmuz’da 15 Temmuz ruhunu da içine alacak şekilde 3 boyutlu eserde ekleyerek Cumhurbaşkanı külliyesinde bulunan 15 Temmuz şehitler anıtının bir kopyası burada gerçekleştirildi. Normalde 37 metre olan anıt 4 metre 10 santimetre boyunda ve üzerinde yine 8 farklı el sanatının icara olunduğu fevkalade bir eser ile birlikte 15 Temmuz anma etkinlikleri münasebeti ile halkımızın ziyaretine açıldı. Burada bulunan eserler tamamı ile Çanakkale’de yaşanan gerçek hikayelerin el sanatları ile yüzde 80 atık malzeme ile tertip edilerek elde edilen bir sergidir. Burada bambaşka bir duygu dünyasına giriyorsunuz, Çanakkale ruhunu da yaşıyorsunuz. Burada Anzak askerine yardım eden Türk askeride var, cepheye oğlunu gelinini, gönderen, torununa bakan ve geride bende bir şey yapabilirim diyen analarımız var. Cepheye mermi taşıyan kahraman kadınlarımız var. Türk milletinin asil duruşunu anlatan bir destan ki biz burada insanlarımıza bu ruhu duyurmayı amaçladık" ifadelerini kullandı.
Serginin https://panoramakayseri.com/360/15temmuz/ sitesinden de sanal turla gezilebileceğini aktaran Çanakpınar; "Çok yoğun bir ilgi görüyor. İnsanlarımızın internetten sanat turu yaparak gezebileceği şekilde çekimler yapıldı. Sergimize gelemeyen insanlarımız bu ruhu burada yaşayabiliyorlar. Yüzde 80’i atık malzemelerden yapıldı. Bu anlamda sosyal farkındalık oluşturmayı amaç ettik. Sergimiz yıl sonun kadar Kaleiçi arkeoloji müzesi yanında bulunan geçici sergi salonunda halkımızın ziyaretine açıktır, tüm halkımızı bekliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi daha çok görmek istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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