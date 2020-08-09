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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın, Süleymanlı ve Sakaltutan’da vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geleneksel hale getirdiği kırsal mahalle gezilerine Süleymanlı ve Sakaltutan ile devam etti.

Başkan Yalçın, Süleymanlı ve Sakaltutan’da vatandaşlarla bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geleneksel hale getirdiği kırsal mahalle gezilerine Süleymanlı ve Sakaltutan ile devam etti.
Belediye başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin yanı sıra KASKİ ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş yetkilileriyle birlikte Süleymanlı ve Sakaltutan’da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, istek ve talepleri dinlemeye geldiklerini ifade etti.
Başkan Yalçın, kırsal mahallelere ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl ‘Belediye Mahallemizde’ projesiyle buralarda 4550 araç ve 100 kadar personelle birçok önemli işe imza atmıştık. Bu yıl pandemi dolayısıyla bunu yapamadık ama başta arazi yolları olmak üzere kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bugün de buraya sizin istek ve taleplerinizi dinlemeye, kısa vadeli olanlara hemen, orta ve uzun vadeli olanlara da belli bir program dahilinde çözüm üretmeye geldik” dedi.
“PANDEMİ, TARIMIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKARDI”
Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altını çizen Başkan Yalçın, burada da sizlere büyük işler düşüyor diyerek, “Biz pandemiden önce de tarımsal kalkınmaya yönelik hamleler yapmıştık. Taş toplama makinesinden anıza direkt ekim makinesine, kompost gübre makinesinden koyun banyoluğuna kadar birçok tarım alet ve edevatını hizmetinize sunmuştuk. Pandemiyle birlikte ne kadar doğru bir iş yaptığımız ortaya çıkmış oldu. Ancak sizlerin de tarımsal yönden kendinizi geliştirmeniz, daha bilinçli ve verimli ekim dikim yapmanız kaçınılmaz hale geldi. Belediye olarak biz bu konuda her türlü desteği sağlamaya hazırız” diye konuştu.
Süleymanlı Mahalle muhtarı Ömer Şahin de belediye çalışmalarından çok memnun olduklarını belirterek “Başkanımızdan Allah razı olsun, çok güzel hizmetler alıyoruz. Sürekli bizimle beraber ve sorunlarımıza hızlı şekilde çözüm getiriyor” dedi.
Süleymanlı İlk ve Orta Okulu Müdürü İsmet Acı da yaptığı konuşmada okullarına sağlanan katkıları sıralayarak Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti.
SAKALTUTANLILARA ‘TAŞ USTALIĞI KURSU’
Başkan Yalçın’ın ikinci durağı ise Sakaltutan Mahallesi oldu. Burada da mahalle sakinleriyle sohbet edip istek ve taleplerin i not eden Başkan Yalçın, Sakaltutan’ın önemli taş ustaları yetiştiren bir yer olduğuna vurgu yaparak bunu geliştirmek için kurs açacaklarını söyledi.
Başkan Yalçın’a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Nusret Aslan da belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
KÜÇÜK CUMA İLE HOŞ SOHBET
Sakaltutan’da çocuklarla özel olarak ilgilenen Başkan Yalçın, 4. sınıf öğrencisi Cuma Tezcan’a da mikrofon uzatarak taleplerini aktarmasını istedi. Arkadaşları ile birlikte futbol sahası istediklerini söyleyen Cuma Tezcan, kendine has konuşması ve hareketleriyle salonda bulunanlara hoş anlar yaşattı.
Başkan Yalçın daha sonra mahalleyi gezerek vatandaşların isteklerini yerinde inceledi. Talepleri değerlendireceklerini söyleyen Başkan Yalçın, kısa vadede çözüme kavuşturulacak isteklerin yerine getirilmesi için de belediye yetkililerine talimatlar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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