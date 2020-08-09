Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri turizmine büyük katkıları olan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Mehmet Eğlencelioğlu'nun cenaze namazı Hulusi Akar Camii'nde kılındı. Namaza Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Eğlencelioğlu'nun yakınları katıldı.

Kılınan namazın ardından Eğlencelioğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.