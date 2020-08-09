Irmağa giren iki çocuk boğuldu, baba kayıp

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak nehrine giren iki çocuk boğulurken, kaybolan baba için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Ömerhacılı Mahallesine gelen İsmail Çoban ile çocukları Eyüp Çoban (14) ve Azra Çoban(10) serinlemek için Kızılırmak nehrine girdi, akıntıya kapılan çocuklar ve babanın yardımına vatandaşlar koştu. Boğularak hayatını kaybeden çocuklar sudan çıkarılırken, kaybolan baba için AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor,

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