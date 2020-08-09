Restorandan hırsızlık kamerada

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Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de restorana giren hırsız, içeriden bilgisayar kasası ve monitörü ile bir miktar para çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Mevlevi Caddesi üzerindeki restorana girdi. İçeriden bilgisayar kasası ve monitörü ile bir miktar para çalan şüpheli daha sonra kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde bilgisayarın ve kasadaki paraların çalındığını gören işletmeci Cemil Demirel, durumu polise haber verdi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, güvenlik kamerasının görüntülediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Şeref KAHRAMAN

2020-08-09 16:55:12



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