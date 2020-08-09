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Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, babaları kayıp (2)

DHA

Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, babaları kayıp (2)


BABANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak'a giren oğlu Eyüp (14) ile kızı Azra'yı (10) kurtarmak isterken kaybolan baba İsmail Çoban'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Çoban'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA
2020-08-09 17:29:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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