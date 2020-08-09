Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, babaları kayıp (2)

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BABANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak'a giren oğlu Eyüp (14) ile kızı Azra'yı (10) kurtarmak isterken kaybolan baba İsmail Çoban'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Çoban'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2020-08-09 17:29:03



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