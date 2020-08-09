Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

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KayseriNiğde karayolunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girerken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre KayseriNiğde karayolunda meydana gelen kazada Mehmet G.’nin kullandığı 38 YC 959 plakalı araç, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla refüje girdi.

Herhangi bir yaralının olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili işlem başlatıldı.

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