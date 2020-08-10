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Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi başladı Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: “Benim futbol anlayışım herkesin zevk alarak izleyeceği bir Kayserispor olmasıdır” “Vizyonu ve hedefi olan bir takım tercih edeceğim demiştim” Kayserispor Başkanı Gözbaşı: “Kulüp olarak hedeflerimiz doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle hocamızla anlaştık”

İHA

Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi başladı Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: “Benim futbol anlayışım herkesin zevk alarak izleyeceği bir Kayserispor olmasıdır” “Vizyonu ve hedefi olan bir takım tercih edeceğim demiştim” Kayserispor Başkanı Gözbaşı: “Kulüp olarak hedeflerimiz doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle hocamızla anlaştık”

Hes Kablo Kayserispor, A Mili Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Teknik Direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşmesini imzaladı. İmza töreninde konuşan Bektaş, “Benim futbol anlayışım herkesin zevk alarak izleyeceği bir Kayserispor olmasıdır” dedi.
Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Bayram Bektaş ve basın mensupları katıldı.
İmza töreninde konuşan Başkan Berna Gözbaşı, adım adım hedeflerine ulaşacaklarını söyleyerek, “İnşallah bu güneşli gün, bundan sonra kulübümüzün üzerinde yeni hocamızla da birlikte pırıl pırıl devam eder. Biliyorsunuz biz bu sezona değişim parolası ile geldik. Bu değişim parolasında kısa, orta ve uzun vade planlar yaptık. Artık böyle günlük, sezonluk değil bu kulübün geleceği için hem temel yapılanması hem idari anlamda hem de sportif anlamda çok kesin adımlar atmamız gerekiyor. Buna ilk sportif anlamda yaptığımız hoca değerlendirmelerinde Bayram Bektaş hocamızla bu hedeflere uzun vade yürüyeceğimize inandık. Hocamızın geçmiş tecrübesi, oyunculara olan hakimiyeti, kariyer hedefleri ve bizim kulübümüzde hem oyunculara vereceği katkılardan, hem alt yapıdan oyuncu çıkarma konusunda geçmişte yaptığı çalışmalardan bize çok fazla artı değer kazandıracağına inanıyorum. Kendisine aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için hep birlikte daha güzel güzel günlere, hep olumsuz konuların değil olumlu görüşmelerin konuşulduğu, hedeflerimize adım adım, acele ile değil sindirerek gideceğimiz günleri yaşayacağımız konusunda inancımı tekrar yineliyorum ve hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Bektaş: "Benim futbol anlayışım herkesin keyif alacağı, benimseyeceği bir Kayserispor izlemesidir"
Kayserispor’un sportif beklentilerini öğrenerek bir parçası olmak istediğini söyleyen Teknik Direktör Bayram Bektaş, “Öncelikle saygıdeğer başkanıma, yönetimine bu büyük camianın kapısını bana nasip ettiği için çok teşekkür ederim. Hatırlarsanız milli takımdan ayrıldığımda vizyonu ve hedefi olan bir takım tercihim olacaktır demiştim. Başkanımla ilk görüşmemizde, bana Kayserispor’un hem vizyonu hem kısa hem uzun vadedeki sportif anlamda beklentisini ilettiğinde ben de bu projenin bir parçası olmak istediğimi teklifsiz kabul ettim. Bundan dolayı buradayım. Burada olmamda vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene ligde virüsten dolayı malum taraftarlarımız tribünde yerini alamıyor ancak şunu rahatlıkla söyleyelim ki benim futbol anlayışım herkesin keyif alacağı, benimseyeceği bir Kayserispor izlemesidir. Virüs sonrası tribünlerde tekrar yerlerini almak için, sabırsızlıkla bekleyeceklerine inanıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Benim inancım sonsuz” ifadelerini kullandı.

“Kamp için tesislerimizde bütün donanımlara sahibiz”
Bugün akşam ilk idmanlarını tesislerde gerçekleştireceklerini söyleyen Teknik Direktör Bayram Bektaş, “Bugün saat 16.00’da testimiz ve saat 19.00’da ilk idmanımızı gerçekleştireceğiz. Kampımızı burada yapmayı düşünüyoruz malum her kamp yerinde takım sayısı çok fazla olduğu için, orada herhangi bir riske karşı gitmenin de çok uygun olmadığını düşünüyoruz. Tesislerimizde bütün donanımlara sahibiz. Sabah erken ve akşam serinliğinde iki idmanla burada sağlıklı bir kamp geçirebileceğimiz düşünüyoruz. Süremiz çok kısa biliyorsunuz 1 ay sonra lig başlıyor ve bugün beklediğimiz yabancı oyuncular var. 34 gün içerisinde mevcut kadromuzun tamamlanmasıyla bir değerlendirme yapacağız. Eksik veya ihtiyaç doğrultusunda takıma takviye yapacağız” açıklamasında bulundu.

“Bana bütçe konusunda herhangi bir vaatte bulunulmadı”
Bayram Bektaş, mevcut bütçe ile kendi oyununu oynatacağına inandığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Takımda teknik direktör olarak benim şunu bilmem lazım futbolcu zihni ve bedeni ile burada mı? Zaten gitmek istiyorsa futbolcuyu burada tutmak zarar verir. Yönetimimizle görüştük Mensah’ın durumu var. Bir iki tane daha oyuncu var. Onlar geldikten sonra ben de bir konuşma yapacağım onlarla çünkü Mensah çok iyi bir oyuncu ve ancak kendini buraya ait hissettiği zaman iyi bir oyuncu olur. Bu konuyu yönetimimizle konuşacağız. Harcama limitleri malum biliyorsunuz en düşük bütçe Kayserispor’da ancak bu limit artışı için başkanımız uğraşıyor. Umarım biraz daha elimiz rahat olur ama olmasa da biz bu bütçeyle geldik buraya. Bana bütçe artışı vaadi de verilmedi. Ben bu bütçeyle elimdeki mevcut kadroda belirli noktalara oyuncu takviye ettiğimiz zaman, kendi oyunumu oynatabileceğime inandığım için geldim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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