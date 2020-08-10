Avrupalı Kayserililer Birliği, Kayseri fahri temsilciliğine Mehmet Ketencioğlu getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupalı Kayserililer Birliği, Kayseri fahri temsilciliğine Mehmet Ketencioğlu getirildi

İHA

Merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Merkezi, Kayseri ve ilçelerine daha iyi hizmet verebilmek için Kayseri'de ikamet eden Mehmet Ketencioğlu'nu fahri temsilci olarak görevlendirdi.

Avrupalı Kayserililer Birliği, Kayseri fahri temsilciliğine Mehmet Ketencioğlu getirildi

Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Merkezi, Kayseri ve ilçelerine daha iyi hizmet verebilmek için Kayseri’de ikamet eden Mehmet Ketencioğlu’nu fahri temsilci olarak görevlendirdi.
Birlik, yapılan atamayı Genel Başkanı Muzaffer Polat ve Genel sekreter Mustafa Duman kanalıyla kamu oyuna duyurdu. Birlik bu güne kadar ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sandalye ve ilk öğretim ve lise öğrencisi gençlere ve ailelerine kaban ve ayakkabı yardımında bulunarak, okul kütüphanelerine ve huzur evinde kalanlara destek oldu.
Kayseri fahri temsilcisi olarak görevlendirilen Mehmet Ketencioğlu yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Kayseri için hizmet te hiçbir karşılık beklemeden çalışanlar arasına hiçbir menfaat beklemeden bende dahil oldum. Allah razı olsun diyen idarecilerden sadece ilgi ve gerçek samimiyet bekliyoruz. Sadece oy deposu gibi görmesinler bizi, gerisini biz hallederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılırmak'ta boğulan baba ve 2 çocuğu, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kızılırmak'ta boğulan baba ve 2 çocuğu, toprağa ...
Melikgazi'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
Erciyes’te rahatsızlanan dağcıyı JAK Timi kurtardı
YEREL HABERLER Erciyes’te rahatsızlanan dağcıyı JAK Timi kurtardı
Büyükşehir’in üniversite tercihi yapacak adaylara verdiği tercih desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in üniversite tercihi yapacak adaylara ...
Kar Sporlarına taze kan Armada Spor Kulübü kuruldu.
YEREL HABERLER Kar Sporlarına taze kan Armada Spor Kulübü kuruldu.
Hayra açılan kapı ‘Hayır Çarşısı’
YEREL HABERLER Hayra açılan kapı ‘Hayır Çarşısı’
Başkan Büyükkılıç, İTÜ’nün İHA Takımına üye başarılı öğrencileri makamında kabul etti.
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, İTÜ’nün İHA Takımına üye başarılı ...
Kocasinan’da kırsal mesaisi
YEREL HABERLER Kocasinan’da kırsal mesaisi
Boğularak hayatını kaybeden baba ve çocukları son yolculuğuna uğurlandı Cenaze namazında baba ve çocuklarının yakınları fenalık geçirdi Küçük Eyüp'ün tabutuna çok taraftarı olduğu Galatasaray'ın forması örtüldü
YEREL HABERLER Boğularak hayatını kaybeden baba ve çocukları son ...
Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi başladı Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: “Benim futbol anlayışım herkesin zevk alarak izleyeceği bir Kayserispor olmasıdır” “Vizyonu ve hedefi olan bir takım tercih edeceğim demiştim” Kayserispor Başkanı Gözbaşı: “Kulüp olarak hedeflerimiz doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle hocamızla anlaştık”
YEREL HABERLER Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi ...
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş 3 yıllık imzayı attı
YEREL HABERLER Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş 3 ...
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip ...
Sedat Kılınç, faiz oranlarının 0.87’ye çıkarılmasını değerlendirdi Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Konut kredisindeki 0.64’lük oranın stoklar eriyene kadar uzatılmasını bekliyoruz”
YEREL HABERLER Sedat Kılınç, faiz oranlarının 0.87’ye çıkarılmasını ...
Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi
YEREL HABERLER Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi
Talasgücü Belediyespor’dan kaleye takviye
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor’dan kaleye takviye
Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi
Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, babaları kayıp (2)
YEREL HABERLER Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, ...
Yüzme bilmeyen baba, çocuklarını kurtarmak için girdiği nehirde çocukları ile birlikte boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yüzme bilmeyen baba, çocuklarını kurtarmak için ...
Restorandan hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Restorandan hırsızlık kamerada
Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, babaları kayıp
YEREL HABERLER Kızılırmak'a giren kardeşler Eyüp ve Azra boğuldu, ...
Irmağa giren iki çocuk boğuldu, baba kayıp
YEREL HABERLER Irmağa giren iki çocuk boğuldu, baba kayıp
Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Sahabiye'de 104 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sahabiye'de 104 ev karantinaya alındı
Kayseri Kalesi Mehter sesleriyle yankılanıyor
YEREL HABERLER Kayseri Kalesi Mehter sesleriyle yankılanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X