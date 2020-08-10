Erciyes'te zirve tırmanışında rahatsızlanan dağcıyı JAK kurtardı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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KAYSERI, (DHA)KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirirken rahatsızlanarak mahsur kalan dağcı A.S.G, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışı yapan A.S.G, tırmanış sırasında yüksek irtifa sebebiyle rahatsızlanarak yürüyemeyince durumu JAK'a bildirdi. Bölgeye giden ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu A.S.G'ye ulaştı. Zirveden indirilen dağcı, 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.S.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-08-10 14:49:02



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