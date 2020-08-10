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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri’de devam eden mega projelerle ilgili bilgi verdi. Kayseri özelinde yapılması planlanan ve ülke gündeminde yer edinebilecek bütün projeleri birebir takip ettiğini vurgulayan Özhaseki, “Hava İkmal Millet Bahçesi'den Kayseri Havalimanı'na, Belsin TerminalŞehir HastanesiNuh Naci Yazgan Raylı Sistemi'nden Kayseri Hızlı Tren'e kadar bütün projelerin takipçisiyim” dedi.
Özhaseki, TBMM çalışmaları ile Genel Başkan Yardımcılığı vazifesi nedeniyle Kayseri'de her gün bulunamasa da yaz aylarında her hafta sonu Kayseri’ye geldiğini ve Ankara’da her gün Kayseri projeleri üzerine istişarelerde bulunduklarını söyledi. Özhaseki, “Doğup büyüdüğümüz, bize emek veren şehrimize her türlü katkıyı sunmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Bizi bugünlere Kayseri getirmiştir, hakkı çoktur. İmkân oldukça, ömrümüz vefa ettikçe bu hakkı ödemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Kayseri’de devam eden projeleri de anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:
“Hava İkmal Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı. Yakın zamanda temel atma töreni yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın projeleri olan Millet Bahçeleri, şehirlerimizin olmazsa olmazları arasına şimdiden girdi. Ben de benzer bir proje için 20 yıl önce girişimde bulunmuştum. Nasip bugüneymiş. Kayseri Havalimanı’nın ihalesi bir ay içerisinde yapılacak. Havalimanı genişletilecek. Kayserimiz, ülkemizin gözbebeği, parlayan yıldızıdır. Şehrimiz geliştiği için artan hava trafiğini daha geniş bir havalimanı karşılayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Belsin Terminal Şehir Hastanesi Nuh Naci Yazgan Raylı Sistemi’nin ihalesini yaptı. Yakın bir zamanda işe başlayacaklar. Bunların hepsi kıymetli projeler. Şehrimizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın daha iyi imkânlara sahip olması açısından önem arz ediyorlar. Kayseri Hızlı Tren meselesinde projeler bitti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, dış kredi görüşmeleri yapıyorlar. Kredi görüşmeleri bitince ihaleye çıkacaklar. Bize de bu müjdeyi verecekler. Ankara Kayseri arası üç yüz kilometre. Zaten yarısı yapıldı. Kalan diğer yarısı yapılacak. O da iki üç yıl içerisinde bitecek inşallah.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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