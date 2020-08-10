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Başkan Büyükkılıç'tan meclis toplantısında önemli açıklamalar

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Reşadiye Mahallesi'nde bulunan 221 adet 2 katlı konut arsaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Büyükkılıç, hukuka aykırı herhangi bir işlemin olmadığını ancak, belediyeler ya da yan kuruluşlarında çalışanların buradan arsa almasını etik bulmadığını vurgulayarak, bu kişilerden aldıkları arsaları geri iade etmeleri yönünde talimat verdiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı müfettişini harekete geçirdiğini de...

Başkan Büyükkılıç'tan meclis toplantısında önemli açıklamalar

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Reşadiye Mahallesi’nde bulunan 221 adet 2 katlı konut arsaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Büyükkılıç, hukuka aykırı herhangi bir işlemin olmadığını ancak, belediyeler ya da yan kuruluşlarında çalışanların buradan arsa almasını etik bulmadığını vurgulayarak, bu kişilerden aldıkları arsaları geri iade etmeleri yönünde talimat verdiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı müfettişini harekete geçirdiğini de hatırlatarak, “Burada hukuka aykırı herhangi bir işlemin olduğu kanaatinde değilim. Olduğuna inansam bugün yetkimi kullanırım. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın. Kim merak ediyorsa gelsin, dosyayla ilgili de bilgileri rahatlıkla verebiliriz” dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda 51 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Reşadiye Mahallesi’ndeki 221 adet 2 katlı konutlar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, yapılan işlemlerin hepsinin hukuka uygun olduğunun altına çizerek, vicdanen herkesin müsterih olmasını gerektiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;
“2886 sayılı yasaya uygun olarak yapılmış bir ihale. Çıktığımız süreç aralık ayı. Bugünkü koşulları paylaşırsak, tamamen haklı olarak yanlış şekilde değerlendirecek bir ortam oluşuyor. Ama ekonomideki dalgalanmadan kaynaklı, Pandemi döneminde, ayın başında gelen gelirlerimizden kaynaklı durumlar mevcut. Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar gibi bizim de kaynak oluşturma bağlamında, adeta bir damla suya bile insanın zaman zaman ihtiyaç duyduğu zamanlar olur. Böyle dönemlerde, faiz içerisinde olduğu ve zaman zamanda toplu olarak bir an evvel kaynağa kavuşalım, ya da onu değerlendirip, borçlarımıza karşılık taksitlerle de olsa, dönem dönem onu ödeyelim yaklaşımıyla yapılmış. Encümenimizin aldığı yetkiyi bu şekilde değerlendirme yönünde gayret göstermiş. Değişik isimlerden duyuyorum. Hatta pazarlama mantığı içerisinde çok isimlere de ulaşılmış. Onlar beni arıyorlar. Gittim, baktım ancak ‘kim alacak’ diyerek vazgeçtim diyor. Doğrudur alınır, satılır şeklinde konuşulanlar vardır. Ama gerçekte yüksek fiyatlara satış var mı var mı onu bilmiyorum. Çünkü, bunun için tapu bilgilerine bakmamız lazım. Tapudan bilgi almamız lazım. Kulağına üflemiş ya, 'duydu bunu demiş' mantığı içerisinde yaklaşım doğru olmaz”
Hukuka aykırı bir işlem yapılmadığı kanaatinde olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti; "Burada hukuka aykırı herhangi bir işlemin olduğunun kanaatinde değilim. Olduğuna inansam bugün yetkimi kullanırım. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın. Kim merak ediyorsa gelsin, dosyayla ilgili de bilgileri rahatlıkla verebileceğimizi ifade edelim. Buradaki müfettiş, belediyenin personeli değil hatırlatırım. Belediyemizdeki müfettiş İçişleri Bakanlığımızın müfettişi, bizim burada görevlendirilmiş. Yani hatır, gönül ya da belediye personeli gibi algılanırsa bu çok yanlış olur. Maaşı da İçişleri Bakanlığı’ndan alıyor. ‘Maaşını biz veriyoruz, ona hükmediyoruz mantığı’ haşa. Zaten yapamayız, hiç kimse yapamaz. Bu yönden müsterih olun. Vicdanen de müsterih olun. Bugün size başka bir bilgi veriyorum. Yapılan işlemlerin tamamı hukuka uygun. Burası bir hukuk devleti. İptal edilme boyutu da dahil. İncelensin, rapor gelsin. Gereğini yapacağım. Belediye ya da yan kuruluşlarıyla ilgili bulaşan, buradan alan bir arkadaş varsa, kendilerinin geri iade etmelerini ve bu işin içerisinden tamamen sıyrılmalarını talimatını verdim. Etik bulmuyorum. Hukuken hiçbir engel yok. Buna rağmen hiçbir üst düzey yöneticimiz yok. Sadece yan kuruluşumuzdaki bir şirketimizin iki tane çocuğuyla ilgili kamuoyunda bilgi var. Onun dışında sıradan çalışan arkadaşlar. Bunlar almayacak mı, satmayacak mı? Bunu kamuoyunun insafına bırakıyorum. Bütün bunlara rağmen buradan alan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi; ‘Başkanım sizi incitmeyiz. Sizi burada bırakmayız. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Rant amaçlı olsaydı, ufukta değer olacağını hissetseydik, Bir değil, beş ya da on alırdık. Böyle bir şeye niyetimiz yok hepimiz iade ediyoruz’ dediler. İlçe belediyelerimizde, yan kuruluşlarımızda, belediye çalışanlarımız da dahil. Bu yönden müsterih olun. Keşke kamuoyunda bu kadar algı oluşmadan, açıklayan arkadaşlara saygı duyuyorum açıklayacaklar. Bize sorsalardı, bizde bilgilendirseydik diye belirtiyorum. Bu konuyu daha fazla gündemde tutmanın da bir fayda sağlamayacağını söylemek istiyorum. Avukatlarınız dahil çıksın, gelsin dosyada şeffaf ve ortada. Herkese bilgi vermeye hazırız."
Kamunun menfaati her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Bundan sizi tereddütte bırakacak, hiçbir yaklaşımımız ve davranışımız olmayacaktır. Proje bazında bilgiyi değerlendirir, iştişare ederiz. Yapılması gereken çalışma varsa yaparız. Onun dışında müsterih olun. Biz bu şehrin hizmetkarı olmanın şerefini yaşıyorsak. Kamu hakkını da, vicdanen, insanen yasal çerçevede korumak bizim görevimizdir” dedi. Su faturaları ile ilgili gündeme getirilen konuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “O zaman virüsün aktifliği çoktu. Sokağa çıkma sınırlaması vardı. Böyle bir süreçte, daha işin başında ‘kapı kapı gezip, okumayacaksınız’ diye talimat verdim. Ortalama yazdılar ama hakikaten yüzde 50 önceki süreçten çok daha fazla harcamışız. Elbette ki yanlış olanlar varsa düzeltilir. Arkadaşlarımız gerekli hassasiyeti gösteriyor. Mağduriyete fırsat vermeyiz. Kamunun hakkını korumakla hepimiz mükellefiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki Pandemi konusunda da uyarılarda bulunarak, daha dikkatli olunması gerektiğini de sözlerine ekledi. Ağustos Ayı Meclis toplantısında, komisyonlarda etraflıca görüşülerek meclise getirilen konularla birlikte toplam 51 madde görüşülerek karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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