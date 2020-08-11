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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de düğünler 3 saat içerisinde bitirilecek, riskli kişiler içeri alınmayacak

İHA

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulunca yapılan açıklamada, kentte düğünlerin 3 saat içerisinde bitirileceği, gelen misafirlerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine karar verildiği bildirildi.

Kayseri'de düğünler 3 saat içerisinde bitirilecek, riskli kişiler içeri alınmayacak

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulunca yapılan açıklamada, kentte düğünlerin 3 saat içerisinde bitirileceği, gelen misafirlerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine karar verildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada; "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23üncü maddesine istinaden 10/08/2020 tarihinde saat 11:30’da, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve 'Koronavirüs (COVID19)' salgın hastalığı ile ilgili ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan COVID19 salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda; Düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi etkinliklerde;
Misafirlere sunulan ikramlarda; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “ 29. Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yemeİçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e ve konu ile ilgili ilimizde daha önce alınmış olan 2020/73 ve 2020/83 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “58. Nikâh ve Düğünlerde Alınması Gereken Önlemler ”e uyulmasına, İkramların tüketiminin en seri şekilde tamamlanarak etkinlik boyunca uygun şekilde ağzı burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takılmasına, düğüne davetli katılımcıların Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada “riskli kişi” olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, düğüne davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün süre ile işletme yetkililerince saklanmasına, düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonların üç saat içerisinde bitirilmesine, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara (halay çekme, yakın temaslı oyunlar vb.) kesinlikle müsaade edilmemesine, köylerde ve/veya sokaklarda yapılan nişan düğün ve sünnet vb. organizasyonlarda da misafirlere sunulan ikramlarda; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan '29. Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yemeİçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e ve konu ile ilgili ilimizde daha önce alınmış olan 2020/73 ve 2020/83 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel 'Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan '58. Nikâh ve Düğünlerde Alınması Gereken Önlemler'e uyulmasına, ikramların tüketiminin en seri şekilde tamamlanarak etkinlik boyunca uygun şekilde ağzı burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takılmasına, bu organizasyonların da üç saat içinde tamamlanmasına, bu kararın, Kolluk Kuvvetleri tarafından düğün sahiplerine yapılan tebligata ilave olarak ilgililere tebliğ edilmesine, İlimiz genelinde konu ile ilgili uygulamaların bu kapsamda titizlikle yürütülmesine, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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