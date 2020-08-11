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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

İHA

Hes Kablo Kayserispor forması giyen Brezilyalı tecrübeli futbolcu Diego Angelo, yeni sezon öncesi Başkent ekibi Gençlerbirliği ile anlaştı.

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Hes Kablo Kayserispor forması giyen Brezilyalı tecrübeli futbolcu Diego Angelo, yeni sezon öncesi Başkent ekibi Gençlerbirliği ile anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Hes Kablo Kayserispor forması giyen stoper Diego Angelo il 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon devre arasında Antalyaspor’dan Hes Kablo Kayserispor’a gelen Diego ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çekti.
Diego Angelo yaptığı paylaşımda, “Kayserispor formasını gururla taşıdığımı bildirmek istiyorum. Kayseri şehri, taraftarı, başkanı, hocası ve futbolcu kardeşlerime, sağlık ekibine ve kulüp çalışanlarına herkese teşekkür ediyorum. Kısa bir macera olsa da hayatım boyunca unutamadığım bir tecrübe oldu benim için. Her zaman kalbimde önemli bir yeriniz olacak. Sevgi ve saygılarımla” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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