50 yıl öncesini yeniden yaşadı Erciyes’in zirvesinde yarım asırlık macera

9 Ağustos 1970 yılında damatlık kıyafeti ile Erciyes’in zirvesine çıkan Cafer Sungur, 50 yıl aradan sonra bir kez daha zirve yaptı.

Erciyes’in zirvesinde Yarım asırlık bir macera yeniden yaşandı. Emekli Mimar Cafer Sungur, 50 yıl aradan sonra ekip arkadaşlarıyla Erciyes Dağı’nın 3 bin 916 metre yükseklikteki zirvesinde anılarını canlandırdı.

Emekli Mimar Cafer Sungur, 9 Ağustos 1970 ‘de üzerinde damatlık elbisesi, boynunda kravatı ve ayağında iskarpin ayakkabıyla çıkış yaptığı Erciyes Dağı zirvesini tam 50 yıl sonra yeniden gördü ve aynı heyecanı bir kez daha yaşadı. 8 Ağustos 2020 günü Kayseri ve İstanbul’dan gelen ve aralarında Güney Koreli bir bayanın da bulunduğu ekip arkadaşları ile birlikte Erciyes Dağ Evi’ne kamp kurup gece yarısından sonra Çobani mevkinden hareketle Şeytan Deresi sol yanındaki Topkapı kulvarı Hörgüçkaya sağ tarafı ve Şeytan deresi orta bölümünü takip ederek 9 Ağustos 2020 günü Erciyes’in 3 bin 916 metrelik zirvesine ulaştı.

Burada bayraklarını açıp, zirve defterine duygularını aktaran ve günün anısına özel olarak yaptırılan tişörtleri giyerek fotoğraflar çektiren Cafer Sungur ve arkadaşları, biraz dinlendikten sonra da aynı kulvardan inişi gerçekleştirdi.

74 yaşındaki Cafer Sungur, “Benim için çok şey ifade eden bu anlamlı tırmanışa katılan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bana çok güzel bir vefa örneği gösterdiler ve beni tam 50 yıl öncesine yeniden götürdüler” dedi.

Emekli mimar Cafer Sungur, zirve defterine, “Erciyes Dağı’na yapmış olduğum ilk zirve tırmanışımın 50. Yıl dönümünde arkadaşlarımla birlikte ve aynı günde zirvede olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayım. Ekip arkadaşlarım Ahmet Köse, Lütfullah Batman, Ahmet Uzun, Güney Koreli bayan dağcı Eunsuk Cho, Mustafa Elitaş, Rüstem Yağcı, gazeteci dağcı Bekir Demirağ’dan oluşmuştur. Çok güzel bir tırmanış oldu. Arkadaşlarımı tebrik ederim” notu bıraktı.

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