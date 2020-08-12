Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

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Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 58'inci kilometresindeki Sarıoğlan ilçesi kavşağında meydana geldi. Olcay İnce (45) yönetimindeki 38 KS 572 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Şefika Şahin (35) ve Hikmet Şahin (42) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sarıoğlan Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2020-08-12 10:15:57



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