Kırsal mahallelerde sosyal tesis atağı

Talas Belediyesi ilçeye bağlı kırsal mahallelerde sosyal tesis yapım çalışmalarına hız verdi. Mahalle sakinlerinin her türlü sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikte bir araya gelmesine imkan sağlayan sosyal tesisler, kırsal mahalleler için büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çevlik Mahallesi Sosyal Tesisi, geçtiğimiz günlerde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın mahalleye yaptığı ziyaretle birlikte hizmete girdi.

Mahalle muhtarı Ahmet Yararbaş, belediyeden her türlü hizmeti en güzel şekilde aldıklarını ifade ederek, “Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibi, köyümüzün her türlü ihtiyacını karşılıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hizmete giren bu güzel sosyal tesis için de ayrıca teşekkür ederim. Önemli bir eksikliği gidermiş oldu” dedi.

CEBİR SOSYAL TESİSİNİN YAPIMI SÜRÜYOR

Talas Belediyesi’nin sosyal tesis yapım atağı Cebir Mahallesi ile devam etti. 10 Temmuz’da temeli atılan Cebir Mahallesi Sosyal Tesisinde inşaat tüm hızıyla sürüyor. Kaba inşaatı bitme noktasına gelen tesis, önümüzdeki aylarda hizmete girecek.

Cebir Mahalle Muhtarı Recep Çelik, son 1 yıl içerisinde çok güzel hizmetler aldıklarını belirterek, “Başkanımızdan Allah razı olsun, çok güzel faaliyetler yapıyor. Şimdi de mahallemizin ihtiyacı olan sosyal tesisin temeli atıldı. Mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın ise kırsal mahallelerde hizmetin her türlüsünü yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade ederek, “Bir yandan rutin belediye hizmetlerini aralıksız olarak sürdürürken bir yandan da kırsal mahallelerimize yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Cebir’e çok güzel bir sosyal tesis yaptırıyoruz. Gençler, çocuklar bize emanet, inşallah burası onlar için çok yararlı bir tesis olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

