Kayserispor'da çalışmalar sürüyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)-Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

Takımın yeni teknik direktörü Bayram Bektaş yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcular ısınma, pas, şut ve kondisyon çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-08-12 11:56:06



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