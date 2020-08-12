20202021 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Emar Grup FK, transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusu Ozan Kaan Özdemir dünya evine girdi.

Ozan Kaan Özdemir, Bursa İnegöl'de gerçekleşen düğünde hayatını Ezgi Özdemir (Zeybek) birleştirdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde Zeybek ailesi, Özdemir ailesinin yanı sıra Ozan Kaan Özdemir'in arkadaşları yalnız bırakmadılar. Ezgi&Ozan Kaan Özdemir'in nikahını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kıydı.

Yeni sezon öncesi dünya evine giren başarılı futbolcu Ozan Kaan Özdemir'in hayatını imzasını attı. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ettiğini ifade eden Ozan Kaan Özdemir, "Düğünümüzde yanımızda olup bizlere destek veren aile büyüklerime, hocalarıma, ağabeylerime, kardeşlerime ve arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Sayenizde çok keyifli ve güzel anılar yaşadık. Varlığınız daim olsun. İyi ki varsınız" dedi.

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