Erciyes’teki acı hatıralar bu yol ile son bulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, HacılarErciyes arasında 8.16 kilometrelik yolun ihalesinin yapıldığını belirterek, “Vatandaşlarımızda acı hatıraları bulunan bir sorun ortadan kalkıyor” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, HacılarErciyes arasında olan 30 metre genişliğinde 8.16 kilometrelik yolun ihalesinin bu gün yapıldığını duyurdu.
“Kayserimize hayırlı uğurlu olsun” diyen Özhaseki, “Vatandaşlarımızda acı hatıraları bulunan bir sorun daha ortadan kalkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz.” ifadesinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.