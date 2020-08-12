'Süper Dede' 74 yaşında 90 kez zirve yaptı

74 yaşındaki dağcı Bekir Demirağ, 90 kez Erciyes Dağı’na tırmandı.

Ömrünü spor alanlarında tüketen 74 yaşındaki Bekir Demirağ, Türkiye’nin en yüksek dağlarından birisi olan Erciyes’e 90 kez zirve yaptı. 3 çocuk, 8 torun sahibi Süper Dede, 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’na 90 kez tırmanış gerçekleştirdi.

Gazeteci, foto muhabiri Bekir Demirağ, son olarak ekip arkadaşları Lütfullah Batman, Mustafa Eliaçık, Ahmet Köse, Eunsuk Cho, Ahmet Uzun, Cafer Sungur ve Rüstem Yağcı ile birlikte Tekir Yaylası üzerindeki Dağ Evi’nde kamp kurdu ve programa göre gece yarısından sonra zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Ay ışığında gerçekleşen bu tırmanışta Şeytan deresi sol kulvarı Hörgüçkaya sağ yanı ve Şeytanderesi üst bölümünü geçen dağcılar güneşin doğuşuyla daha bir rahatlayıp saat 08.15’de Erciyes Dağı’nın doğu zirvesine ulaştı. Zirvede fotoğraf çektiren ve 90. tırmanışını kutlayan Bekir Demirağ’ın hedefi 100 kez zirve yapmak.

3 çocuk ve 8 torun sahibi Bekir Demirağ “Öncelikle tecrübeli ekip arkadaşlarıma katkıları için teşekkür ederim. Spor benim yaşam biçimim. Dağcılık ve futbol ise tutkum! Ben Erciyes’e adeta sevdalıyım ve bu dağa çıkmadan, görkemli zirvesinden çevreyi izlemeden duramıyorum. Yaptığım 90. çıkışın 19’unu solo yani tek başıma gerçekleştirdim. Bu tırmanışı tüm ailem ve torunlarıma armağan ediyorum. Artık hedefim 100 olacak. İnşallah o günü de hep birlikte görürüz” dedi.

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