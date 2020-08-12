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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi 2357. cadde üzerinde meydana geldi. 38 P 0723 plakalı minibüs ile 27 BNL 12 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1’i otomobilde 3’ü serviste olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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