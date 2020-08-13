Kararsız kaldı kazaya neden oldu

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Kayseri’de MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde, kavşakta dönmekte kararsız kalan sürücü kazaya neden oldu.

Melikgazi ilçesine bağlı İsmail Erez Bulvarı’nda ilerleyen beyaz aracın sürücüsü yolun ortasında durarak Bahariye Caddesi’ne doğru dönmeye karar verdi. Direksiyonu sola doğru kırarak hamle yapan sürücü, kazaya davetiye çıkardı.

Arkadan hızla gelen bir başka araç, kararsız sürücünün kullandığı araca çarptı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle savrulurken, maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.

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