Talasgücü, üç isim ile nikah tazeledi

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi iç transferde üç ile yeniden anlaştı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Hem iç transferde hem de dış transferde kadrosunu güçlendiren SarıLacivertliler dış transferde 3 isim ile anlaşırken iç transferde ise 6 isim ile yeniden anlaştı. İç transferde Burak Öztürk, Resul Ekrem Turhan ve Mustafa Umut Mete ile nikah tazeleyen SarıLacivertliler dün ise Burak Gezer, Mustafa İlkay Kartal ve Doğancan Akkaya ile yeniden anlaşarak sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Talasgücü Belediyespor yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak.

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