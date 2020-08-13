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Düğün salonundan önce şehir manzarasına karşı göbek attılar

İHA

Düğün salonundan önce şehir manzarasına karşı göbek attılar

Kayseri’de dünya evine giren çift, düğün salonundan önce uğradıkları seyir tepede şehir manzarasına karşı göbek atarak eğlendi.
Dünya evine giren genç çiftin bulunduğu düğün konvoyu Talas ilçesi seyir tepesinde mola verdi. Gelin ve damat ile yakınları, araçtan çalınan müzik eşliğinde Kayseri’nin eşsiz manzarasına karşı göbek attı.
Genç çiftin yakınları ve arkadaşları da bu mutluluğu cep telefonları ile kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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