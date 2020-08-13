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Başkan Büyükkılıç’tan “19. kuruluş yıldönümü” mesajı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Büyükkılıç, "Liderimiz, kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde nice 19 yıllar diliyor, AK Parti'nin tüm kademelerinde davaya gönül vermiş, katkı sağlamış, görev almış, partiye oy vermiş tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç’tan “19. kuruluş yıldönümü” mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti’nin 19. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “Liderimiz, kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde nice 19 yıllar diliyor, AK Parti’nin tüm kademelerinde davaya gönül vermiş, katkı sağlamış, görev almış, partiye oy vermiş tüm herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Büyükkılıç, mesajında, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucu genel başkanı olduğu AK Parti’nin, Türkiye siyasi tarihine damga vuran dolu dolu 19 yılı geride bıraktığı günümüzde, böylesine bir lider ve partiye sahip olmanın önemini daha iyi anlıyoruz. 14 Ağustos 2001 yılında siyasi hayatına başlayan AK Parti, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de icraatın ve kalkınmanın simgesi olmuş ve devlet ile milletin arasındaki engelleri kaldırmıştır. İcraatlarında milleti önceleyen ve ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla hareket eden AK Parti’nin başarısı ve milletinin gönlünü kazanmasının ispatı, her seçimde elde ettiği yüksek oylar ile aradan geçen 19 yıllık iktidarıdır. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kurulan partimizin kutlu hizmet yolculuğunda, yerel yönetimler olarak bizler de yılmadan, yorulmadan, usanmadan, büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, inşallah sürdüreceğiz de. ‘Gönül Belediyeciliği’ vizyonu ile başlattığımız hizmetlerimizi yine gönül hoşnutluğunu sağlayarak, halkımızın refahını arttıracağız. Yapılan hizmetlerin ömrü, insan ömründen çok daha uzundur. Ülkemizi, dünya ülkeleri arasında hatırı sayılır bir seviyeye getiren, demokrasiyi geliştiren ve koruyan, belediyeciliği de büyük bir özveri ile hakkını vererek yapan, bu anlamda da örnek teşkil eden AK Partimize kuruluşunun 19’uncu yılında daha nice 19 yıllar diliyorum. ‘Milletimizle Beraber İnandığımız Yolda AK Parti 19 Yaşında’ sloganını gururla ben de paylaşıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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