Ramazan Taş imzayı attı

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Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi dış transferde dördüncü ismi kadrosuna kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. SarıLacivertliler dış transferde son olarak Çarşambaspor’da forma giyen kanat oyuncusu Ramazan Taş’ı kadrosuna kattı. Geçen sezon Çarşambaspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Ramazan Taş yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek. BAL’da 198 maça çıkan tecrübeli futbolcu 58 gol kaydetti.

Talasgücü Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “ Dördüncü transferimiz hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon Çarşambaspor ile şampiyonluk yaşayan başarılı kanat oyuncusu Ramazan Taş ile takımımız anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun” denildi.

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