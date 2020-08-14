Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

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Hes Kablo Kayserispor, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs (covid19) testi sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, " Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncunuz ile personelinizin kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.

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