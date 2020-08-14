Gustavo Campanharo takıma katıldı

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Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo takıma katılarak çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. 10 Ağustos Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına start veren Sarı Kırmızılı takımda izinli olan futbolcular tek tek takıma katılıyor. Geçen sezon devre arasında takıma katılan Gustavo Campanharo dün takımla ilk antrenmanına çıktı. Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gustavo Campanharo’nun 20202021 sezonunda büyük görev düşüyor.

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